Insólito: Kaká disfruta con su esposa y sus seguidores lo incitan a “portarse mal” - Chilevisión

Kaká otra vez dio que hablar por su vida fuera del fútbol. Ahora, el ex jugador brasileño subió varias fotos con su nueva esposa.

El otrora volante compartió imágenes con Carolina Batista Leite, una joven 14 años menor con la que está emparejado desde hace un tiempo importante.

Si bien la relación era conocida, lo que en esta oportunidad llamó la atención es el insólito pedido de sus fanáticos a "portarse mal".

¿El motivo? Las declaraciones emitidas años atrás por Caroline Celico, su ex esposa que afirmó que la separación se produjo porque el campeón del mundo era "demasiado perfecto".

"Nunca me traicionó, siempre me trató muy bien. Me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz porque algo faltaba", comentó tras la ruptura en 2014.

Los inéditos consejos de hinchas a Kaká

En un posteo compartido por Kaká y Leite en Instagram, los hinchas le dieron insólitos consejos al ex Real Madrid y Milan para su actual relación.

"Cuando ella esté hablando dile: 'Ok, ok, ok'", "deja una toalla tirada en la cama" o "camina con los pies mojados", fueron solamente algunas de las "recomendaciones".

Pese a las bromas, la relación de ambos ha recibido apoyo y su última foto juntos tiene más de 1,5 millones de "Me Gusta".

Mira los posteos acá

