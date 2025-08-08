Josefina Montané desclasificó que mujer suplantó su identidad y comenzó romance con futbolista - Chilevisión

La actriz dio detalles de un impactante episodio personal que involucró a un deportista. "Supuestamente pinchábamos", contó.
La actriz Josefina Montané reveló un crudo episodio vivido hace algunos años, donde una mujer suplantó su identidad y mantuvo un romance con un importante futbolista.
En el podcast "Más que titulares", la reconocida artista relató que el jugador, cuya identidad no develó, la fue a ver al lugar en el que trabajaba en esa época.
"Trabajaba en el área dramática del canal y alguien me dice: 'Ven para mi oficina, necesito hablar contigo'. Llego y estaba este futbolista con el que supuestamente pinchábamos y yo como: 'Hola, ¿Quién eres?'", señaló.
La integrante de "Soltera otra vez" continuó: "Lo más terrible fue que me contó una historia que yo quedé en shock. Me dice: 'Ya sé por qué se está diciendo que nosotros estábamos juntos, porque nosotros llevamos hablando como tres meses por teléfono'".
Por si fuera poco, el deportista aseguró que había recibidos fotos de su hija, dibujos y hasta la dirección de sus padres.
Posteriormente, Montané afirmó que hizo una denuncia y que se pudo descubrir a esta persona. "Era una mujer que se hacía pasar por mí y hablaba como con cinco hombres a la vez", contó.
"Me puse heavy cuando una persona me dice: 'Llevamos 4 años como de relación'", agregó la actriz, quien indicó que hasta ahora la involucrada no ha vuelto a aparecer.