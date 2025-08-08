Josefina Montané desclasificó que mujer suplantó su identidad y comenzó romance con futbolista - Chilevisión

La actriz Josefina Montané reveló un crudo episodio vivido hace algunos años, donde una mujer suplantó su identidad y mantuvo un romance con un importante futbolista.

En el podcast "Más que titulares", la reconocida artista relató que el jugador, cuya identidad no develó, la fue a ver al lugar en el que trabajaba en esa época.

"Trabajaba en el área dramática del canal y alguien me dice: 'Ven para mi oficina, necesito hablar contigo'. Llego y estaba este futbolista con el que supuestamente pinchábamos y yo como: 'Hola, ¿Quién eres?'", señaló.

La integrante de "Soltera otra vez" continuó: "Lo más terrible fue que me contó una historia que yo quedé en shock. Me dice: 'Ya sé por qué se está diciendo que nosotros estábamos juntos, porque nosotros llevamos hablando como tres meses por teléfono'".

Josefina Montané descubrió a mujer que la suplantaba

Por si fuera poco, el deportista aseguró que había recibidos fotos de su hija, dibujos y hasta la dirección de sus padres.

Posteriormente, Montané afirmó que hizo una denuncia y que se pudo descubrir a esta persona. "Era una mujer que se hacía pasar por mí y hablaba como con cinco hombres a la vez", contó.

"Me puse heavy cuando una persona me dice: 'Llevamos 4 años como de relación'", agregó la actriz, quien indicó que hasta ahora la involucrada no ha vuelto a aparecer.