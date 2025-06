“Llegó el amor de mi vida”: Jordhy Thompson se convierte en padre junto a Camila Sepúlveda - Chilevisión

Este sábado, Camila Sepúlveda anunció en sus redes sociales el nacimiento de su hijo Valentín con el futbolista del Orenburg de Rusia, Jordhy Thompson.

Mediante una publicación, la madre del recién nacido escribió: "Valentín. Bienvenido al mundo, hijo mío. Estoy completamente enamorada de ti".

El futbolista comentó la imagen señalando: "Amores de mi vida. Qué manera de estar enamorado de mi Valentín".

"Hasta que llegó el amor de mi vida. Estoy completamente enamorado de ti, mi príncipe", agregó en una de sus historias.

Actualmente, el jugador formado en Colo Colo se encuentra en Rusia, por lo que no pudo estar presente en el nacimiento de su hijo.

Jordhy Thompson y la paternidad: "Me gusta mucho"

Hace unos meses en entrevista con En Cancha, Thompson aseguró que "hay días en los que no me creo que voy a ser papá, pero es algo que me gusta mucho. Siempre tuve buena relación con los niños chicos; incluso con el bebé de mi pareja, que no es mío, me llevo muy bien".

El joven de 20 años afirmó a que está en una "nueva faceta" con la paternidad, lo que incluyó una drástica decisión personal.

"Quiero que aprenda que a veces las cosas cuestan más de lo que uno piensa, que no todo le caerá en bandeja y que la vida no es fácil. Estoy muy motivado de tenerlo pronto entre mis brazos; no falta casi nada", añadió.

