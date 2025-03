Jaula Bahamondes y próximo rival en la UFC: “Con mi equipo tiramos algunos nombres” - Chilevisión

Ignacio Bahamondes participó este jueves en el programa "El grupo de la muerte" de CHV Streaming, donde abordó diferentes temas tras su destacada victoria en el UFC 313 que lo hizo ingresar al top 15 en el peso ligero.

"Estoy loco, para ejercer este deporte uno tiene que estar loco, y lo disfruto, llevar mi cuerpo al límite y más aún cuando uno se lleva la victoria", partió declarando La Jaula.

El peleador de 27 años también se refirió a su primera sensación tras un triunfo en UFC. "Alivio, porque llevo meses con una persona en la cabeza (rival), que le quiere quitar la comida a mi familia, que me quiere arrebatar mi sueño, entonces estoy bajo estrés, presión, y cuando gano es un alivio".

Tras su notable victoria ante Jalin Turner, Bahamondes señaló que ahora buscar ingresar al top 10 y luego al top 5 para intentar tener una lucha por el título de la división, aunque no quiso dar un nombre concreto sobre su próximo rival.

"Estuvimos hablando con mi equipo y tiramos algunos nombres, pero no se puede decir nada aún, pero cualquiera que me acerque al título", mencionó.

Comparación con Fernando González y ejemplo para los niños

Durante la entrevista a la Jaula se lo comparó con otro ídolo del deporte nacional, Fernando González, quien hacÍa madrugar a miles de chilenos que vibraban con sus triunfos, tal como sucedió el pasado sábado con Bahamondes.

"Me mataste con esa comparación, aún me falta. Yo vibré con esas victorias y salí cuando chico a la calle con mi papá y mi bandera cuando ganaron medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Me llena de orgullo que me quieran comparar con esos momentos... Ver el efecto en la gente que vibra con mis victorias me llena de alegría y que los chilenos se acostumbren a esos triunfos porque vienen más".

Al nuevo N°15 del peso ligero de la UFC, también se le consultó por lo que genera en niños y jóvenes, que lo ven como un referente.

"Siempre intento ser el mejor ejemplo para los niños, soy papá y tengo hermanos y sobrinos que quieren seguir mi camino, entonces quiero ser el mejor ejemplo para ellos. Quiero mostrar que se pueden hacer las cosas bien, sin faltar el respeto a nadie, siendo una persona educada y un atleta profesional, no solo un peleador", agregó.

"Consejo" para Aníbal Mosa y su fanatismo por Colo Colo

Por último, La Jaula señaló que es hincha de Colo Colo y su jugador favorito es Matías Fernández, de quien incluso tenía un póster en su pieza.

Además, le entregó un curioso consejo a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien este miércoles fue agredido por otro director. "Paradero 23 de Santa Rosa. Gimnasio Bahamondes. Que vaya a entrenar".