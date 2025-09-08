Isidora Jiménez reveló su deseo de convertirse en madre: “Es parte de nuestros planes” - Chilevisión

Isidora Jiménez afina detalles para competir en el Mundial de Atletismo de Tokio a mediados de septiembre, donde se ilusiona con hacer un buen revelo junto a Las Pumas.

En medio de su preparación, la multicampeona nacional habló de las chances que tienen en la carrera y sobre su futuro en el ámbito personal.

"Si hacemos nuestra mejor marca, quizás podríamos optar a la final, aunque es sabido que en los relevos puede pasar cuaquier cosa", manifestó a LUN.

Isidora Jiménez habla de sus deseos de ser madre

La atleta de 32 años se refirió a posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, afirmando que "una nunca sabe qué va a psar de aquí en adelante, pero la verdad es que sí".

"En medio, me gustaría ser mamá, aunque no sé mucho qué me depara el destino, aún faltan cuatro años. Si soy sincera, en relevo sí me gustaría ser parte del equipo", reveló.

Jiménez sostuvo que con su pareja, Felipe Piriz, "llevamos seis años casados y ser papás es parte de nuestros planes, obviamente. Soy fanática del sur, me encanta, la verdad es que me fascina y me gustaría formar familia en el sur por la calidad de vida".

Consultada sobre si se siente reconocida por los chilenos, la velocista recalcó: "Muchísimo. Fui la primera que fue a un Mundial de velocidad, tanto en 100 como en 200 metros, y el cariño de la gente lo he sentido siempre":

"Estoy súper contenta con lo que he hecho, pero también creo que hay otros deportistas que merecen que se les conozca como se debe. Y tal vez como periodista (su otra profesión) yo puedo contribuir a eso", concluyó.