El sentido mensaje de Ini Cifuentes tras dejar Fiebre de Baile: “Seguiré bailando” - Chilevisión

Tras convertirse en la primera eliminada de Fiebre de Baile, Ini Cifuentes publicó un emotivo posteo en el que mencionó a dos personas muy especiales.
Lunes 13 de octubre de 2025 | 11:17
Ini Cifuentes se convirtió en la primera eliminada en el regreso de Fiebre de Baile, el estelar de Chilevisión que ha sido éxito de sintonía.
La esgrimista nacional no convenció del todo al jurado y dejó la semana pasada el programa, siendo superada por Kike Acuña, Daniela Castro y Raquel Castillo.
En el caso de esta última, el apoyo del público fue clave debido a que se salvó al recibir casi 40 mil votos.
A pocos días de dejar el espacio, la deportista reapareció en redes sociales y publicó un sentido mensaje en el que valoró su desempeño.
"Mi baile inolvidable. Lejos de las mejores experiencias de la vida, agradecida de la gente que conocí y de los momentos que me regalaron", escribió en Instagram.
Cifuentes aprovechó de agradecer a su coach Rocío Leyton y al bailarín que la acompañó, Patricio Lagos, mencionando que "llevaré sus consejos por siempre conmigo. Seguiré bailando".
El posteo generó una de reacciones de sus seguidores, quienes la respaldaron por su participación en el popular programa.