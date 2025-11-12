Caos total: Influencer descubrió a su pareja futbolista siendo infiel y publicó el video - Chilevisión

Nikki Seey, reconocida influencer internacional, expuso el fin de su controvertida relación con el futbolista de la Selección de Camerún, Moumi Ngamaleu.

La creadora de contenido acusó al jugador del Dinamo de Moscú de se infidelidad, además de mencionar episodios de violencia vividos en la relación.

De acuerdo a People Talk, la joven de nacionalidad rusa descubrió que el volante tenía conversaciones subidas de tono con otras mujeres, las que decidió revelar en su canal de Telegram.

En su relato, consignado por el citado medio, la bloguera afirmó que esta situación provocó una agresiva reacción del deportista de 31 años que la sacó de su departamento.

Descubren a futbolista camerunés siendo infiel

Un día después del incidente, ocurrido el 9 de noviembre, Seey fue a la vivienda para retirar sus cosas y sorprendió a Ngamaleu junto a otra persona.

La influencer aseguró que esta mujer se escondió en el armario, por lo que optó por grabar el momento y hacerlo público a través de las redes sociales.

En el registro se ve que el futbolista discute con diversas personas, quienes acompañaron a su ex pareja a la propiedad a modo de seguridad.

"No sé quién es esta chica, pero le preguntamos cómo se conocían y cuánto tiempo llevaban hablando. Dijo que se habían estado enviando mensajes de texto durante un tiempo, pero no mucho y que ahora había venido a visitarlo por primera ve", comentó Seey.

El caso generó repercusión en Camerún, aunque el jugador le restó importancia y aseguró que su foco está en la selección local.