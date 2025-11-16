Hincha sorprendió en local de votación al usar camiseta de la U en el Estadio Monumental - Chilevisión

En medio del conteo de votos en las Elecciones 2025 de este domingo, un vocal de la mesa 76 en el Estadio Monumental, hincha de la Universidad de Chile llamó la atención profundamente.

Es que el fanático de la "U" no pasó nada desapercibido al mostrarse por las pantallas de Chilevisión con una camiseta del cuadro laico, siendo rápidamente comentado en redes sociales.

Hincha de la U captado en Chilevisión

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 horas, cuando las cámaras del canal registraron los primeros momentos del conteo en el recinto de Colo Colo.

"No hay una camiseta de Colo Colo sino de la U", replicó Andrea Arístegui al notar el momento, causando las risas en el estudio.

Tras ello, la transmisión continuó de manera ininterrumpida con las votaciones de las Elecciones 2025 que definirá al próximo presidente, el Parlamento y parte del Senado.

Vocal de mesa de la "U" en el Estadio Monumental