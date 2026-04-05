Hija del Chino Ríos sorprende al revelar que se radicará en Santiago: Esto estudiará

La hija del extenista aseguró que es en Santiago donde se siente más cómoda y conectada. “Tengo mi vida acá”, afirmó.

Isidora Ríos, hija de Marcelo “Chino” Ríos, sorprendió al revelar su decisión de instalarse y vivir definitivamente en Santiago.

A sus 17 años, la joven optó por proyectar su futuro en Chile, dejando atrás su vida entre nuestro país y Florida, Estados Unidos.

Una decisión que se enmarca en una etapa importante de cara a iniciar la educación superior.

Según contó en una entrevista con LUN, la hija mayor del extenista y Paula Pavic tiene claro que quiere construir su vida en la capital. Aunque pasó parte de su crecimiento viviendo en el país norteamericano, aseguró que es en Santiago donde se siente más cómoda y conectada. “Tengo mi vida acá” afirmó.





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Durante la conversación, la joven reconoció que nunca logró adaptarse completamente a Estados Unidos, argumentando que allá tenía pocos amigos y que le costaba relacionarse. “Acá soy super social, allá una antisocial”, reveló, agregando que “allá todo es más loco, más peligroso“.

Sin embargo, su plan de radicarse en Santiago está marcado también por el comienzo de su camino profesional y universitario.

La hija del “Chino” Ríos reveló que ingresará a estudiar Finanzas en la Universidad del Desarrollo. Logró adelantar este paso tras completar dos años escolares en uno, mediante modalidad online.

Su intención es enfocarse en la carrera y establecerse en Chile, además de la universidad, Isidora también manifestó interés en explorar el modelaje.

La joven señaló que ambas áreas pueden complementarse y que busca desarrollarse en distintos ámbitos.