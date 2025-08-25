Es futbolista, ganó millones en OnlyFans tras ser despedida y ahora regresa al deporte - Chilevisión

El mundo del deporte no ha quedado ajeno a las plataformas de contenidos para adultos, donde son varios los atletas que han incursionado en este ámbito.

La historia de la futbolista Madelene Wright parece ser una más, aunque tiene un aspecto muy particular: La contrataron tras 3 años alejada de las canchas.

La jugadora inglesa estuvo enfocada este último tiempo en su cuenta de OnlyFans, pero ahora hizo noticia al ser contratada por el Chatham Town de cara a esta nueva temporada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chatham Town Women (@chathamtownwfc)

Madelene Wright regresa al fútbol tras ganar millones en OnlyFans

A sus 26 años, la carrera de la británica ha dado en equipos como el Leyton Orient, Chesham United y Charlton Athletic, siendo este último el que la despidió el 2022.

Tras salir del club, ingresó a las plataformas para adultos en una decisión que le trajo muchos réditos económicos, ganando en torno a los 670.000 dólares en su primeros 12 meses.

"Lo que pasó me abrió muchas puertas en otras industrias. Y sucedió muy rápidamente, muchas marcas comenzaron a ponerse en contacto (...) Fue casi como si una carrera hubiera terminado, mientras otra apenas comenzaba", comentó a The Sun el 2023.

En dicha entrevista, Wright confesó que no tuvo el mejor comportamiento en su primera etapa en el fútbol, saliendo de fiesta de forma recurrente y admitiendo que había "decepcionado" a varias personas.

Ahora, la inglesa decidió aceptar la propuesta del Chatham Town, superó una prueba de varios días y retornará al mundo del fútbol para competir en la La National League.