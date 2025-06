Lío judicial: Revelan que jugador de La Roja enfrenta demanda por pensión de alimentos - Chilevisión

Un complejo caso es el que reveló en las últimas horas la periodista Cecilia Gutiérrez, afirmando que un integrante de la Selección Chilena está viviendo una batalla legal.

Se trata de Igor Lichnovsky, quien fue llamado a la doble fecha de Eliminatorias de junio y que estaría enfrentando un proceso judicial por deuda de pensión de alimentos de sus hijas.

A través de sus redes sociales, la comunicadora señaló el futbolista y su pareja se separaron "en buenos términos", pero que "esta banderita blanca duró poco porque empezaron una batalla judicial por el tema del pago de la pensión de alimentos de sus hijas".

"No han llegado a acuerdo, según me han contado a mí como cercanos al proceso, lo que él ofrece por ese concepto, me decían, me lo catalogaban como una burla".

El complejo caso judicial de Igor Lichnovsky

Gutiérrez explicó que la situación es compleja debido a que Lichnovsky vive actualmente en México. "Viene en pocas oportunidades a Chile, no se le había podido notificar de esta demanda, ya porque ellos no llegaron a acuerdo, tienen que hacerlo por la vía judicial", dijo.

En ese escenario, se especuló con que un intermediario fue a Juan Pinto Durán para notificarlo de manera formal, pero se le habría informado que el defensa no estaba allí.

"Él pone la ubicación en su historia y pone que efectivamente está en Juan Pinto Durán (...) Que los directivos de la selección se presten para negar a un jugador que está siendo requerido por la justicia, a mí me parece que es gravísimo", comentó la periodista.

Acerca del caso, la reportera indicó que "todos los deportistas merecen gastar su plata y quien sea en realidad puede gastar su plata en lo que se le ocurra, pero cuando se ponen amarrete con los hijos, ahí es cuando empiezan los problemas".