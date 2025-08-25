Chats filtrados: Futbolista buscó relación extramarital y desató un escándalo en su país - Chilevisión

Un verdadero escándalo se ha generado con el reconocido futbolista David Luiz, luego de que se filtraran chats que muestran su deseo de tener un encuentro extramatrimonial.

El brasileño, que actualmente milita en el Pafos de Chipre, propuso a Karol Cavalcante que invite a una amiga para que los tres tengan intimidad.

Todo esto se daría a escondidas de su esposa, Bruna Loureiro, madre de sus dos hijos y con quien lleva varios años de relación.

Los insólitos argumentos de David Luiz para invitar a amante

En las conversaciones, reveladas por el medio LeoDias, se ve que el ex jugador del Arsenal, Chelsea y Flamengo apeló a su fe para instar a que acepten su invitación.

"¿Por qué te preocupas? No tiene por qué decir ni hacer nada. Si lo hace, demándala. Servir al Señor es el camino a seguir", escribió el defensor de 38 años.

Cavalcante contó al citado portal que inició encuentros con el ex seleccionado brasileños tras empezar a hablar por Instagram, trasladándose a Fortaleza a verlo en viajes que el propio zaguero costeaba.

Sin embargo, acusó actitudes extrañas y agresivas de parte de David Luiz. "Me hacía sentir insegura y preocupada. Siempre insinuaba que podía hacerme algo", señaló.

Tras las repercusiones originadas por el caso, la agencia de representación del jugador negó reuniones "cara a cara" entre ambos, aunque sí confirmó que hubo "un breve intercambio vía mensaje de texto".

Por su parte, Bruna Loureiro, esposa del futbolista, lanzó un enigmático mensaje por redes sociales en el que apuntó: "Espero que los buenos momentos te encuentren donde quiera que estés, incluso en los días más comunes".