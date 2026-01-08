Futbolista anuncia compromiso con conocida influencer: Novia es ex pareja de antiguo compañero - Chilevisión

Sorpresa ha causado el anuncio de Munir El Haddadi, futbolista español que se casará con su actual pareja María Martinez.

La noticia fue dada a conocer por la influencer, quien compartió imágenes del compromiso en el que ambos se vistieron de forma muy elegante.

Lo llamativo de la situación es que la joven fue novia por mucho tiempo de un antiguo compañero del delantero, quien actualmente milita en el Esteghlal Tehran de Irán.

La relación de Munir El Haddadi con María Martínez

En concreto, Martínez estuvo vinculada con Rodrigo Moreno, jugador de la misma nacionalidad y que compartió con Munir en el Valencia entre 2016 y 2017.

La relación duró varios años y hasta tuvieron una hija. Sin embargo, el romance terminó y cada uno siguió su camino.

En ese lapso, El Haddadi fue pareja de Andrea Dalmau, una creadora de contenido 7 años menor que envió varios dardos por redes sociales una vez conocido el quiebre.

De acuerdo a diferentes medios, el matrimonio ya está siendo planificado y se llevará a cabo a fines de este año en un lugar por confirmar.

A nivel futbolístico, el atacante de 30 años comenzó su carrera en el Barcelona y pasó por el Sevilla, Las Palmas y Alavés, entre otros, disputando un partido con la Selección Española.