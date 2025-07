Ex participante de Gran Hermano aclaró supuestas relaciones con futbolistas: “No soy tan regalada” - Chilevisión

Carlyn Romero dilucidó las especulaciones sobre supuestos romances con futbolistas, dando a conocer su situación amorosa.

La ex participante de Gran Hermano Chile recalcó que está "soltera hace ya más de un año", descartando que haya tenido un vínculo oficial con Felipe Thompson.

"Estábamos conociéndonos, nunca hubo un pololeo. Estábamos en ese proceso de 'salimos y algo'", comentó en el podcast "Somos o no somos amigos".

La reflexión de Carlyn Romero

En el espacio, la influencer fue consultada por el presunto romance que tuvo con Gary Medel, aclarando que "es un gran amigo mío".

"Nos hemos encontrado en un par de eventos, su equipo conoce al mío, y eso nada más", agregó la oriunda de Venezuela.

En ese escenario, Romero lanzó una reflexión: "Pero a mí me pasa que cada vez que me vinculan a un hombre me lo ponen de pololo y yo así como '¿No pueden decir algo más interesante?'".

"Con Luis Jiménez estuvimos un podcast en un mes y (decían): 'Ya Carlyn está de novio con él. No soy tan regalada, señores, no funciona así para mí. Pero bueno, a la gente le gusta la vaina", añadió.