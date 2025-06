Fue un histórico futbolista, se ha divorciado varias veces y ahora sale con mujer 38 años menor - Chilevisión

Lothar Matthäus, reconocido ex futbolista alemán, volvió a generar ruido en su país tras ser captado con una mujer que sería su nueva novia.

En imágenes difundidas por la prensa de su país, el otrora volante de 64 años fue visto en un auto junto a Theresa Sommer, modelo con que la que compartió en un viaje a Austria.

Un hecho que llamó la atención es la diferencia de 38 años que tiene con su supuesta pareja, quien cumplió hace muy poco 26 años.

Lothar Matthäus aclara su situación sentimental

El actual comentarista de televisión fue consultado por esta situación, donde aclaró a la revista Bunte: "Vinimos a esquiar, y el resto es asunto privado".

Desde su retiro del fútbol, Matthäus ha hecho noticia por diversas situaciones con sus ex parejas, llegando a divorciarse en cinco ocasiones.

Su último matrimonio fue en 2014 con Anastasia Klimko, pero la relación terminó el 2021 en un suceso que impactó a la prensa rosa.