La respuesta de Esteban Paredes al jurado de Fiebre de Baile tras especulaciones: “No hay nadie” - Chilevisión

Esteban Paredes nuevamente salió a la pista de Fiebre de Baile, donde se salvó de la eliminación gracias al apoyo del público.

El ex delantero nacional se lució bajo la lluvia junto a Angie Zepeda, sometiéndose posteriormente a la siempre exigente evaluación del jurado.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Raquel Argandoña, quien le dijo al otrora futbolista que "se notó que disfrutaste tu coreografía bajo la lluvia".

"Parece que estás incentivado por algo porque te vi distinto en la pista. Te vi más seguro, más suelto e incluso más sexy ¿A qué se debe?", agregó.

Esteban Paredes aclara situación personal

Ante la pregunta, Paredes respondió: "uando jugaba iba con nervios antes de entrar a la cancha. Ahora me pasa lo contrario, cuando estoy adentro (de la pista) me da un poquito de nervios, pero creo que se ha ido pasando de a poco".

Sobre un supuesto "incentivo", y luego de la ola de rumores en los que se le mencionó esta semana, el ex jugador recalcó: "Es porque soy competitivo conmigo mismo".

"No hay nadie en mi corazón, para que esté tranquila. Solamente mis hijos que les mando un saludo", sentenció entre risas.

Mira el momento acá