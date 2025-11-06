“Esposa tradicional”: Filtran supuesto perfil en aplicación de citas de conocida deportista - Chilevisión

Impacto causó en las redes sociales la filtración de un supuesto perfil en aplicación de citas de una tenista, donde expuso algunos de sus parámetros.

Se trata de Danielle Collins, actual 65° en el ranking de la WTA que estaría dispuesto a tener encuentros, aunque exigiría varios aspectos.

Según consignó el New York Post, el principal aspecto con el que se habría descrito la norteamericana es que aspira a ser "una esposa tradicional".

El supuesto perfil en aplicación de citas de Danielle Collins

En la biografía, la atleta de 31 años aparantemente bromeó con que "ya pasé mi etapa de chica jefa. Solamente quiero criar mis gallinas, hacer proyectos en casa".

De hecho, presuntamente prentede "hornear pan de masa madre, ser una mamá perruna que se queda en casa y, con suerte, tener pronto algunos bebés".

Por último, habría hecho un llamado a que sea contactada únicamente por hombres altos. "Si vas a mentir sobre tu estatura, déjame en paz. Esto es un no a los bajitos", señaló.

Collins ha tenido una importante carrera en la que llegó a ser finalista del Australian Open 2022 y 7° del mundo, aunque también ha abierto su corazón en diferentes espacios.

Hace algunas semanas, la tenista de 31 años reconoció en un podcast que estaría dispuesta a ingresar a un reality show en el mediano plazo.