Con piquito incluido: El coqueto momento que protagonizaron Claudio Valdivia y Disley Ramos

El ex futbolista y la influencer participaron de una singular dinámica en Fiebre de Baile 2, desatando comentarios y aplausos en pleno programa.

Claudio Valdivia y Disley Ramos protagonizaron un divertido momento en Fiebre de Baile 2, luego que protagonizaran un romántico beso.

El ex futbolista estuvo en el backstage del progama de este miércoles, compartiendo con el resto de los participantes y participando de un llamativo juego.

En concreto, el otrora volante se la jugó en la “Kiss Cam” junto a la influencer, quien se tomó con mucho humor y alegría la singular dinámica.





El beso entre Claudio Valdivia y Disley Ramos

Todo se dio con Juan Pablo Queraltó acercándose a la creadora de contenido y comentando: “Usted prometió en el backstage pasado que hay que ir subiendo la intensidad. ¿Usted se atreve a subir la intensidad?”.

Ramos respondió entre risas con mucha sinceridad: “Lo voy a hacer porque yo propuse esta cosa”.

Luego de varios segundos y música romántica que adornaba el momento, finalmente Valdivia y la actual participante del programa se dieron un piquito.

“Qué lindo es el amor, el amor es tan lindo. Por fin besó a alguien Claudio Valdivia en este programa”, comentó el animador del backstage que terminó sacando aplausos.