Cindy Nahuelcoy aborda su incursión en plataformas para adultos: “Me fue mejor de lo que esperaba” - Chilevisión

La ex árbitra chilena, Cindy Nahuelcoy, entregó detalles sobre su incursión en las plataformas para adultos y qué tan rentable le ha sido.

En entrevista el Podcast Pelota al Piso de CHV Deportes, la otrora jueza, confirmó que ya está en dos empresas, además de mantener su botillería.

La ex colegiada de 37 años reveló que todo se originó al ser castigada por 40° fechas del referato nacional, lo que le terminó ayudando de manera personal.

"Al estar afuera, salí de un reality, después pensé: '¿Y si lo hago?' Al ser árbitra, siempre reprimí mi lado femenino. Subir un escote a Instagram era mal visto en el arbitraje. Siempre estaba el concepto de que tienes que ser intachable y no mostrar nada", comentó.

La empresaria recalcó que "al final somos personas y eso es lo que a mí me reprimió. Directamente nunca te lo dicen, pero sí (te advierten) que haya cuidado con las redes sociales o subir fotos en bikini".

Cindy Nahuelcoy y la "rentabilidad" de subir contenido en plataformas para adultos

Consultada sobre si ha sido "rentable", Nahuelcoy reconoció: "Bastante rentable. Me fue mejor de lo que esperaba. Hay meses en los que puedes ganar 2 o 3 millones de pesos. Va a depender de la constancia que tengas en la plataforma".

"Cuando entré, pensé que me iba a complicar el tema de las conversaciones porque la gente esperaba que todo sea hot. Y no, el 80% de las conversaciones fueron del arbitraje. La gente piensa que es muy sexualizado, pero no es así. Al menos a mí no me tocó así", agregó.

A nivel personal, la ex árbitar contó que estuvo mal a nivel emocional, siendo su perrita Auka una pieza fundamental para su vida. "Me ayudó mucho a superar todo esto (...) Me volví dependiente de ella y anda para todos lados conmigo".

"Si no hubiera aparecido, me habría costado mucho salir de ahí. Es impresionante el cariño y aporte que te puede entregar una mascota", añadió.

