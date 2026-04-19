Orlando Guaita 2026: Así se vivió el tradicional evento de atletismo en Chile

La cita congregó a más de 200 deportistas en el Estadio Mario Recordón del Parque Estadio Nacional.

Este domingo se llevó a cabo el tradicional Continental Tour Bronze Orlando Guaita 2026 en el Estadio Mario Recordón del Parque Estadio Nacional.

Una cita de atletismo que inició a primera hora de la mañana y que congregó a más de 200 atletas nacionales e internacionales en 24 pruebas que marcaron la jornada.

Uno de los hitos más importantes para el Team Chile fue la medalla de oro obtenida por Martina Weil en los 400 metros planos.





Continental Tour Bronze Orlando Guaita 2026: Resumen del esperado evento del atletismo

La jornada estuvo marcada por una gran participación de los atletas nacionales en varias pruebas, con Martina Weil liderando el medallero con su oro en los 400 metros planos.

Por su parte, María Ignacia Montt también destacó, quedándose con el oro en los 100 metros planos.

Otro punto fuerte fue la actuación de Nicolás Numair, quien se quedó con el oro tras superar los 2.20 metros en el salto alto.

En otras disciplinas, atletas como Claudio Romero en el lanzamiento del disco, Lucas Nervi y Mariana Walker también dijeron presente.