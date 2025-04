Volkanovski vs Lopes: Horarios en Chile y Cómo ver EN VIVO la esperada cartelera UFC 314 - Chilevisión

Este sábado 12 de abril y en la ciudad de Miami, se realizará el esperado evento UFC 314, donde Alexander Volkanovski y Diego Lopes disputarán el título de Peso Pluma.

Cabe señalar que Ilia Topuria, quien era el campeón tras noquear a Volkanovski, entregó el cinturón luego de decidir subir al Peso Ligero, división donde compite el chileno Ignacio "La Jaula" Bahamondes.

Además de la atractiva lucha estelar, el evento presenta llamativos combates como Michael Chandler vs Paddy Pimblett y Yair Rodríguez vs Patricio Pitbull, entre otros.

¿Cuándo es y horarios del UFC 314?

Esta nueva cartelera númerada comenzará a las 18:00 horas de Chile de este sábado 12 de abril, mientras que las preliminares serán a partir de las 20:00 hrs y las estelares desde las 22:00 horas.

¿Dónde VER EN VIVO Y ONLINE el UFC 314?

El evento donde se coronará a un nuevo campeón de Peso Pluma se podrá ver a través de la plataforma Disney+.

Cartelera completa del UFC 314

Primeras peleas

• Peso Mediano: Sedriques Dumas (10-2) vs. Michal Oleksiejczuk (19-9)

• Peso Mosca masculino: Sumudaerji (16-7) vs. Mitch Raposo (9-2)

• Peso Mediano: Tresean Gore (6-2) vs. Marco Tulio (13-1)

• Peso Gallo femenino: Nora Cornolle (8-2) vs. Hailey Cowan (7-3)

Peleas preliminares

• Peso Pluma: Dan Ige (18-9) vs. Sean Woodson (13-1-1)

• Peso Paja: Yan Xiaonan (19-4) vs. Virna Jandiroba (21-3)

• Peso Ligero: Jim Miller (38-18) vs. Chase Hooper (15-3-1)

• Peso Pluma: Darren Elkins (29-11) vs. Julian Erosa (30-12)

Peleas estelares

• Campeonato de Peso Pluma: Alexander Volkanovski (26-4) vs. Diego Lopes (26-6)

• Peso Ligero: Michael Chandler (23-9) vs. Paddy Pimblett (22-3)

• Peso Pluma: Yair Rodríguez (20-5) vs. Patricio Pitbull (36-7)

• Peso Pluma: Bryce Mitchell (17-3) vs. Jean Silva (15-2)

• Peso Semipesado: Nikita Krylov (30-9) vs. Dominick Reyes (14-4)