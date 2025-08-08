Todo lo que hay que saber sobre la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Junior 2025 - Chilevisión

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 comienzan este fin de semana y la capital paraguaya junto a la organización se preparan para la ceremonia de inauguración.

Más de 4 mil deportistas se congregarán durante la tarde de este sábado 9 de agosto en una ceremonia que tendrá música en vivo y expresiones artísticas en la antesala de estos Juegos.

La hockista Laura Muller y el remero Rodrigo Paz serán los encargados de portar la bandera chilena y liderar al Team Chile.

Ceremonia de inauguración Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

La esperada ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 está programada para el día sábado 9 de agosto.

El evento inaugural comenzará desde las 19:00 horas (18:00 hora chilena).

El Estadio Ueno Defensores del Chaco será la sede que dará la bienvenida a los jóvenes que sueñan con llegar al podio y conseguir uno de los 216 cupos clasificatorios a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Show de apertura

La ceremonia contará con la participación especial del argentino Tiago PZK, uno de los cantantes máspopulares de la escena latinoamericana.

Desde la organización señalaron que el artista "representará en el escenario el espíritu de esta competencia: diversidad, juventud y superación".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Team Chile

El Team Chile ya se encuentra en Asunción a la espera de que comiencen los Juegos, que se extenderán hasta el sábado 23 de agosto, cuando se realice su ceremonia de clausura.

Serán 281 deportistas los que representarán a Chile en 27 de los deportes en competencia.

Un grupo lleno de talentos y promesas que va con el objetivo de superar los registros del Team en la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior, donde Chile obtuvo 58 medallas: 12 de oro, 15 de plata y 31 de bronce.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Lo que debes saber de los Juegos Panamericanos Junior

Los Juegos Panamericanos Junior se originan por los ya conocidos Juegos Panamericanos, como una oportunidad para que atletas más jóvenes puedan medir sus capacidades en competencias de alto estándar.

La primera edición se llevó a cabo en el año 2021, con sede en la ciudad de Cali, Colombia. Y esta vez, será el turno de Asunción, capital de Paraguay.

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025?

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 serán transmitidos por las pantallas de Chilevisión y su señal online y la app MiCHV, donde encontrarás una completísima cobertura.

La transmisión de la ceremonia de inauguración comenzará a las 17:45 horas.