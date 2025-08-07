Tenista devela mensajes de odio tras perder partido: Caso genera preocupación en Europa - Chilevisión

La tenista ucraniana Elina Svitólina reveló los fuertes mensajes que le llegaron tras caer en el Masters 1000 de Montreal, donde perdió ante Naomi Osaka.

La actual 13° del ranking de la WTA sucumbió frente a la japonesa por 6-2 y 6-2, despidiéndose en los cuartos de final del tradicional torneo canadiense.

Horas después de su derrota, la europea se cansó del hostigamiento y expuso el acoso que recibió en redes sociales.

Los fuertes mensajes recibidos por Elina Svitólina

En una historia publicada en Instagram, Svitólina mostró que algunos individuos la culparon de perder dinero en apuestas y la amenazaron de muerte.

Además, otro sujeto le escribió por mensajes directos para mencionar el conflicto de su país de origen con Rusia, tildando a sus compatriotas de "malditos".

En una captura de pantalla, la ucraniana señaló: "Soy madre antes que atleta, y la forma en la que hablas a una mujer y a una madre es vergonzosa. Las madres estarían decepcionadas si vieran tus mensajes".

En su extensa carrera, la joven de 30 años ha ganado 17 títulos en el circuito profesional, llegando a finales de Grand Slam y alcanzando el puesto 3° en el ranking.

A nivel personal, la atleta está casada con el tenista francés Gael Monfils (48°), padre de su hija Skaï que nació en octubre del 2022.