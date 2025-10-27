Triunfo histórico de Manque: Selección Chilena Femenina de Rugby XV debutó con victoria ante Perú - Chilevisión

Un fantástico triunfo logró la Selección Chilena Femenina de Rugby XV, derrotando a Perú en lo que fue el primer partido de toda su historia.

El equipo nacional, rebautizado como "Manque", aplastó a sus rivales y se impuso este domingo en Lima por un contundente 54-0.

Las dirigidas por Eduardo Acosta fueron superiores de principio a fin, donde hubo importantes figuras como Catalina Villarroel y Daniela Rojas que se matricularon en varias oportunidades en el score.

Ahora, el objetivo es seguir ganando experiencia y armar una buena base competitiva, por lo que la idea del cuerpo técnico es tener nuevos desafíos en los próximos meses.

Cabe recordar que "Manque" es una palabra que viene del mapudungún que significa "Cóndores", lo que representa la fuerza y el espíritu que tiene el rugby nacional.