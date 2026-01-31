WWE | Royal Rumble 2026: Horario y cómo ver EN VIVO en Chile el gran evento - Chilevisión

Los fanáticos de la WWE viven una verdadera fiesta este sábado, día en que se desarrolla el Royal Rumble 2026.

El camino a WrestleMania comienza con la denominada "Batalla Real", donde el ganador tiene como gran premio el pelear por un título en el máximo evento de la lucha libre.

Algunos de los participantes en el emblemático formato serán Cody Rhodes y Roman Reigns en hombre, mientras que en las mujeres irán Becky Lynch y Rhea Ripley, entre otras.

¿Cuándo es y horarios del Royal Rumble 2026?

El Royal Rumble 2026 se realizará este sábado 31 de enero, comenzando a las 16:00 horas de Chile.

El escenario en esta oportunidad es el Estadio King Abdullah de Riad, Arabia Saudita, recinto en el que se espera una verdadera multitud.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE en Chile el Royal Rumble 2026?

El esperado evento de la WWE será transmitido en vivo y online a través de Netflix, plataforma a la que tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

En caso de no tener una cuenta, puedes crearla en muy pocos minutos y disfrutar del gran show.

Cartelera Royal Rumble 2026

Royal Rumble masculino: Entrada de 30 luchadores.

Royal Rumble femenino: Entrada de 30 luchadoras.