Ronda Rousey desclasificó compleja situación con luchador de la WWE: Lo terminó encarando - Chilevisión

La reconocida luchadora profesional, Ronda Rousey, reveló que encaró a una estrella de la WWE por "comportamiento inadecuado".

En entrevista con NewsNation, la estadounidense de 37 años contó que tuvo un inconveniente con Drew Gulak, actual integrante de la franquicia NXT.

De acuerdo a lo relatado por la peleadora, este individuo le agarró un cordón de sus pantalones deportivos, todo mientras estaba en la sala de guionistas antes de hablar con Triple H.

Rousey comentó que "nadie reaccionó, como si esto fuera normal. Toma el cordón y empieza a irse por el pasillo y yo le digo: '¿Qué coño ha sido eso? ¿Por qué lo agarras?'".

"Si mi marido estuviera aquí a mi lado, ¿Te sentirías cómodo acercándote a mí y agarrando el cordón de mi pantalón?'. Nadie a mi alrededor actuó", agregó.

Ronda Rousey encaró a Drew Gulak

En la conversación, la ex campeona de la división femenina reconoció que se enfrentó a Gulak. "Le dije: 'Si vuelvo a escuchar que le pones las manos encima a otra mujer así o que me haces algo parecido, vamos a tener un problema'".

"Se echó atrás, pero me dejó un sabor amargo sobre la cultura de allí y lo que se considera aceptable sobre cómo tocar y tratar a las mujeres en los pasillos y en cualquier sitio", agregó.

Sin embargo, el aludido respondió a través de sus redes sociales e indicó que "en el backstage de un evento de la WWE en 2022, vi a Ronda hablando con un grupo en el pasillo".