Luto en la lucha libre: Murió Hulk Hogan, actor e histórico integrante de la WWE - Chilevisión

Este jueves se reportó en Estados Unidos la muerte de Hulk Hogan, histórico actor y legendario luchador de la WWE.

La noticia fue dada a conocer por el portalTMZ, quienes afirmaron que la superestrella perdió la vida a los 71 años producto de un paro cardíaco.

El deceso, confirmado minutos después por la compañía, se habría dado en Clearwater, condado de Florida, lugar al que llegaron varios paramédicos que intentaron reanimarlo sin tener éxito.

WWE is saddened to learn WWE Hall of Famer Hulk Hogan has passed away.



One of pop culture’s most recognizable figures, Hogan helped WWE achieve global recognition in the 1980s.



WWE extends its condolences to Hogan’s family, friends, and fans. — WWE (@WWE) July 24, 2025

La exitosa carrera de Hulk Hogan, leyenda de la WWE

Nacido en Georgia en 1953, Terry Bollea, su nombre original, fue por décadas uno de los máximos exponentes del wrestling, llegando a ser campeón de la antigua WWF.

Junto a Vince McMahon y otros peleadores icónicos, llevaron a la compañía a ser una de las más reconocidas en la industria en los '80.

Una de las etapas más recordadas del fallecido luchador fue como Hollywood Hulk Hogan, en la que lideró el Nuevo Orden Mundial (NWO) con Scott Hall y Kevin Nash, facción que inicialmente debutó en la empresa WCW y posteriormente estuvo en la WWF.

Además de su carrera en el ring, Hogan hizo diversas apariciones en películas y series de televisión. Una de las más recordadas es Rocky III (1982).

En la tercera parte de la saga, hizo el papel en una lucha benéfica que termina en una caótica batalla junto al protagonista, Sylvester Stallone.

En sus últimos años, Bollea estuvo de manera esporádica en algunos programas de la WWE, especialmente en eventos como WrestleMania.