Terror en la lucha libre: Hijo de ex campeón de la UFC deja inconsciente a rival tras brutal golpiza - Chilevisión

Terror en la lucha libre: Hijo de ex campeón de la UFC deja inconsciente a rival tras brutal golpiza

El evento Knokx Pro Wrestling terminó de la peor manera tras el escándalo protagonizado por Raja Jackson, quien le dio más de 20 puñetazos en la cara a su oponente.

Lunes 25 de agosto de 2025 | 12:25

Escenas realmente impactantes fueron las que se vieron este último fin de semana en la lucha libre, luego de que un peleador protagonizara un brutal ataque contra su oponente.

El involucrado es Raja Jackson, hijo del recordado ex campeón de la UFC Quinton "Rampage" Jackson", agrediera en reiteradas oportunidades a Stuart Smith.

El hecho se produjo durante el evento Knokx Pro Wrestling en Los Ángeles, Estados Unidos,, el que se transmitió por Kick y que claramente terminó en algo muy alejado del guión establecido inicialmente.

El brutal ataque de Raja Jackson durante evento de lucha libre

De acuerdo a medios internacionales, la contienda se daba de forma natural, pero cambió radicalmente con Smith golpeando con una lata de cerveza a Jackson.

Esta situación trajo lo peor: Con Raja lanzando a la lona a su contrincante y dándole más de 20 puñetazos en la cara, lo que dejó al peleador totalmente inconsciente.

La golpiza fue detenido debido a que varios luchadores lo frenaron, terminando de la peor manera un evento que estaba destinado al entretenimiento del público.

A raíz de esto, Smith fue trasladado de urgencia a un centro asistencial y se mantiene hospitalizado, presentando multiples lesiones en su rostro.

Tras el escándalo, "Rampage" Jackson se expresó en un comunicado y afirmó que no aprueba "en absoluto" las acciones de su hijo, admitiendo estar muy "afectado" por este caso.

Video con imágenes sensibles

