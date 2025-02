Nicolás Jarry vs Diego Schwartzman: Dónde ver ONLINE y EN VIVO partido por ATP de Buenos Aires - Chilevisión

Nicolás Jarry (40°) tiene este miércoles su esperado estreno en el ATP 250 de Buenos Aires, enfrentándose al argentino Diego Schwartzman (386°) por la primera ronda.

El Príncipe juega un duelo muy especial contra el Peque, un viejo conocido del circuito que confirmó que este será su último torneo como profesional.

El esperado enfrentamiento estaba programado para este martes, pero debió ser suspendido, al igual que otros encuentros, a causa de la lluvia.



¿Dónde VER EN VIVO el partido de Nicolás Jarry vs Diego Schwartzman?

El partido entre Nicolás Jarry y Diego Schwartzman será transmitido en vivo por una de las señales del canal ESPN.

Este importante encuentro por el ATP de Buenos Aires también será emitido por la plataforma de streaming Disney +, a la que se tiene que acceder con usuario y clave.

Hora del partido de Nicolás Jarry vs Diego Schwartzman por el ATP de Buenos Aires

El compromiso del santiaguino contra el argentino comienza no antes de las 15:00 horas de este miércoles 12 de febrero.

El escenario será la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, conocida como Court Guillermo Vilas. View this post on Instagram A post shared by Nico Jarry (@nicojarry)

El historial entre Nicolás Jarry y Diego Schwartzman

El historial entre ambos tenistas favorece al trasandino por 4-2, aunque los últimos dos partidos fueron ganados por el nacional.

El último antecedente se dio en la ronda de los 16 mejores del Masters 1000 de Shanghai, con Jarry imponiéndose por 6-3, 5-7 y 6-3.