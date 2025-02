“Sin confianza”: El lamento de Nicolás Jarry tras caer en primera ronda del Chile Open - Chilevisión

El tenista nacional Nicolás Jarry (45°) sufrió una durísima derrota en la primera ronda del Chile Open, cayendo ante el argentino Camilo Ugo Carabelli (69°).

Este martes, el Príncipe se despidió tempranamente del certamen más importante del país en esta disciplina, luego de perder 5-7, 6-3 y 7-5 (9) en un vibrante partido.

En casi tres horas de compromiso, el chileno desperdició tres match point y una ventaja de 5-2 en el tiebreak final, mostrando nuevamente su irregularidad.

Tras el encuentro, el santiaguino no ocultó su decepción y afirmó a la prensa: "Desde el primer set me sentí muy mal, y en general, me sentí por debajo de lo que estoy entrenando, eso me angustia mucho".

"Esto pasa cuando uno está sin confianza. Fuera de la cancha estoy haciendo todo perfecto, estoy entrenando muy bien, jugando mucho mejor de lo que logré jugar hoy", agregó.

Ahora, Jarry intentará cambiar el foco de cara su próximo desafío, el que será nada menos que el Masters 1000 de Indian Wells que comienza el domingo 2 de marzo.