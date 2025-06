“Lo intentó y no se dio”: Equipo de “Tanke” Ewert explica el motivo por el que se canceló su ansiado debut en UFC - Chilevisión

Mucha ilusión y esperanza había entre los amantes nacionales de los deportes de combate, luego del sorpresivo anuncio de que Christopher "Tanke" Ewert iba a estar presente en el esperado evento UFC 317 que se disputará este sábado en Las Vegas, Estados Unidos.

Sin embargo, todo cambió este viernes en el tradicional pesaje, donde se informó que la pelea era cancelada luego de que el oriundo de la comuna de Maipú no diera el peso de la división medio, que son 185 libras (83.9 kilos).

Según trascendió, Ewert cortó una importante cantidad de peso tras tomar la pelea con solo cuatro días de antelación. Ya estaba arriba de los 90 kilos. No obstante, su gran esfuerzo no fue suficiente tras marcar 10 libras más del límite (4.5 kilos).

Por esta razón, su rival decidió no tomar la pelea y la UFC canceló el combate que estaba programado para ser la primera lucha en el T-Mobile Arena donde el evento central será la pelea por el título vacante de peso ligero entre Ilia Topuria y Charles Oliveira.

Comunicado del equipo de "Tanke" Ewert

Tras la lamentable noticia y a través de una historia de Instagram, desde el equipo del "Tanke" explicaron lo sucedido.

"Christopher se encuentra bien físicamente y mentalmente, lo intentó y no se dio. Cuatro días de aviso y ya había cortado 15 kilos, le faltaron solo 4, lo cual el otro equipo no estaba obligado a aceptar. En definitiva, ellos no aceptaron el combate. En fin, solo queda esperar y no sacar resoluciones apresuradas, hay Tanke para rato y así como ha guerreado hasta ahora lo seguirá haciendo. Esperamos de todo corazón que se siga dando la oportunidad y pronto Chris hará un live comentando todo", se publicó.

¿Qué viene ahora para el "Tanke" Ewert?

Antes de que se pactara este combate, el chileno había conseguido una gran oportunidad, ya que estaba anunciado en el Dana White's Contender Series de agosto, donde de ganar obtendría un contrato definitivo en la empresa de artes marciales más importante del mundo.

Sin embargo, esta situación ocurrida en esta jornada podría cambiar todo y dejar al chileno sin la ansiada oportunidad de competir.