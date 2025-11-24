Itaú IRONMAN 70.3 Pucón 2026: Club Deportivo UC abre cupos gratuitos para deportistas con discapacidad - Chilevisión

El Club Deportivo Universidad Católica, organizador del Itaú IRONMAN 70.3 Pucón, anunció la apertura de 20 cupos gratuitos destinados de manera exclusiva a deportistas con discapacidad para participar en la edición 2026.

La notificación de esta importante noticia contó con la presencia del ministro del Deporte, Jaime Pizarro, el presidente del Club Deportivo UC, Francisco Urrejola, el presidente del Comité Paralímpico de Chile, Sebastián Villavicencio, el presidente de la Federación Chilena de Triatlón, Javier Parada, y del paratriatleta Yunerki Ortega.

"Nuestra misión es consolidar el deporte como un espacio inclusivo para todos. Queremos que cada deportista, sin importar sus desafíos, pueda ser parte de experiencias significativas y únicas como el triatlón de Pucón", expresó el presidente del Club Deportivo UC, Francisco Urrejola.

Por su parte, el ministro Pizarro afirmó que "abrir estos cupos para los paratriatletas es un hito muy significativo. Agradecemos al Club Deportivo Universidad Católica por su trabajo en materia de inclusión. Estas iniciativas permiten seguir proyectando al deporte paralímpico que ha tenido tan buenos resultados".

Los deportistas con discapacidad interesados en postular a una de estas vacantes podrán enviar sus antecedentes al correo infoironman@cduc.cl.

¿Dónde ver el Itaú IRONMAN 70.3 Pucón?

El Itaú IRONMAN 70.3 Pucón, programado para el domingo 11 de enero del 2026, lo podrás ver por Chilevisión.

La competencia se ha consolidado como uno de los triatlones más relevantes de la región, siendo reconocida por su alto estándar organizativo y por un entorno natural único.