Ironman 70.3 de Pucón: El chileno Diego Moya y la mexicana Cecilia Pérez son los ganadores de la edición 2026 - Chilevisión

Diego Moya hizo historia en el Ironman 70.3 de Pucón por dos motivos: El chileno volvió a conseguir que un nacional se quedara con el primer lugar después de mucho años y además lo hizo con récord absoluto.

El deportista de Universidad Católica lideró la competencia de principio a fin para poder cruzar la meta con un tiempo de 3:42:07, nuevo récord de la exigente prueba, que era de 3:46:31, bajando el tiempo en más de cuatro minutos.

Cabe señalar que Moya es el segundo chileno el ganar el Ironman de Pucón tras Cristián Bustos, donde un atleta nacional no conseguía la victoria desde 1993.

La alegría de Diego Moya tras victoria y récord en Ironman 70.3 de Pucón

"Le doy las gracias a toda la gente que estuvo apoyando… No venía por el récord, solo quería llevarme la victoria, pero contento y ahora a descansar", partió declarando Moya en conversación con Chilevisión.

"Fue sorpresivo el tiempo, pero me sentí muy bien, muy cómodo. Este triunfo es para todos, mi familia, mi club Universidad Católica, mis auspiciadores y esto recién empieza, tengo recién 27 años", agregó.

Por último, Moya volvió a destacar su tiempo y récord y hasta pudo bromear: "Fue un tiempazo, estoy feliz, ojalá que las piernas aguanten para la fiesta de hoy en la noche en Pucón".

Cecilia Pérez consigue el bicampeonato en el Ironman 70.3 de Pucón

Mientras que en la competencia femenina hubo una ganadora conocida, ya que el triunfo fue para Cecilia Pérez, competidora mexicana que había ganado la edición de 2025.

La atleta azteca logró superar a sus rivales con gran ritmo y estampó un notable tiempo de 4:22:35.