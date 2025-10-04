 Gran Premio de Singapur: Horarios, Dónde ver EN VIVO y ONLINE la carrera de Fórmula 1 - Chilevisión
Gran Premio de Singapur: Horarios, Dónde ver EN VIVO y ONLINE la carrera de Fórmula 1

Este fin de semana se correrá la decimoctava carrera de la temporada de F1 en el circuito callejero de Singapur.

Sábado 4 de octubre de 2025 | 19:06

Este fin de semana se corre el Gran Premio de Singapur, la decimoctava carrera de la temporada 2025 de Fórmula 1, que lidera el piloto de McLaren, Oscar Piastri. 

La escudería británica intentará volver a los triunfos luego de sus opacas actuaciones en Italia y Azerbaiyán, donde reapareció RedBull y Max Verstappen.

El piloto de Países Bajos se quedó de forma muy cómoda con los últimos dos Grandes Premios y descontó importantes puntos de la amplia ventaja que llevaba McLaren. 

Piastri es el líder del Mundial con 324 puntos, 25 más que su compañero Lando Norris. Mientras que tercero es Verstappen con 255. Cabe señalar que hace un par de carreras el tetracampeón del mundo estaba a más de 100 unidades del australiano e inglés. 

Fernando Alonso quiere dar la sorpresa en Singapur 

Este viernes, en los Entrenamientos Libres 1 y 2 de Singapur sorprendió el buen rendimiento de Fernando Alonso en el Aston Martin, donde el asturiano registró el mejor tiempo en el primer test y en el segundo quedó cuarto muy cerca de los líderes. 

Con estos antecedentes, el experimentado piloto español y bicampeón del mundo se convierte en uno de los candidatos a pelear por la pole position este sábado. 

Horarios para Chile del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Sábado 4 de octubre

  • Entrenamiento Libre 3: 06:30
  • Clasificación: 10:00

Domingo 5 de octubre

  • Carerra: 09:00

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el Gran Premio de Singapur?

La decimoctava carrera de la temporada la podrás ver este domingo través de la plataforma Disney+ y el canal de streaming oficial F1 TV. 

