Maternidad, éxito y alto rendimiento: Las confesiones de Francisca Crovetto a un año del oro en París - Chilevisión

El domingo 4 de agosto del 2024 quedó marcado para siempre en la historia del deporte nacional. Ese día, Francisco Crovetto ganó el oro en el tiro skeet femenino de los Juegos Olímpicos de París.

A un año de la consagración, la representante del Team Chile conversa con CHV Deportes sobre cómo se ha transformado su vida y la futura maternidad.

El recuerdo de la presea colgada en el cuello está presente y la sanmiguelina reflexiona sobre su vida. "Cambió para bien. Siento que ganar una medalla olímpica me hizo ser una mejor persona. Saber trabajar mis miedos, mis lugares oscuros y mi ego", admite.

"Es muy fácil nublarse con la fama o lo bien que uno lo hace. Lo bueno es que durante todos estos meses he tenido lo pies súper bien puestos sobre la tierra y he tratado de no definirme como persona a través de mis éxitos deportivos o fracasos", agrega.

Sobre el hecho de "vivir en el éxito", la atleta de 35 años cuenta que es importante "no definir mi esencia y mi calidad de persona a través de si gano o si pierdo. Yo siempre digo que tengo la fortuna de hacer lo que me gusta, y eso ayuda mucho. Me encanta competir".

Francisca Crovetto: El desafío de ser madre y continuar en el alto rendimiento

Crovetto ha continuado con los entrenamientos tras anunciar en abril de este 2025 su embarazo, proceso que catalogó como "nuevo, súper desafiante" y que confiesa: "Pensé que iba a ser más fácil".

"Durante tantos años estaba acostumbrabada a llevar mi cuerpo al límite, a entrenar con dolor, con cansancio, y como que no importaba tanto. Ahora hay un bien mayor que hay que cuidar y esa es una invitación a la calma y no vivir en la vorágine que estaba acostumbrada durante tanto tiempo", agrega.

La tiradora se saca el sombrero con su equipo médico, técnico y con su familia, haciendo una profunda reflexión. "Muchas veces hay familias y parejas que quieren que la maternidad resulte y no resulta, afortunadamente a nosotros nos salió cuando queríamos y este año está destinado para eso, así que está todo acordado en plan".

En el ámbito deportivo, la deportista pone el foco en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, por lo que ya está haciendo la preparación junto a su entrenadir.

"Eso conlleva estar en los Juegos Panamericanos del 2027 y en Copas del Mundo. También está el desafío que tenemos como familia de estar criando a nuestra guagua, que obviamente es importante y distinto, pero no estoy sola para hacerlo y eso es súper valioso".