Federación de Tenis se indigna con la ITF por caso agresión a Garín: “Pasividad y desidia” - Chilevisión

La Federación de Tenis de Chile (Fetech) cuestionó la decisión de la ITF de mantener a Chile como el derrotado en la serie de Copa Davis contra Bélgica, al que acabó con una agresión a Cristian Garín.

El organismo internacional desestimó los reclamos nacionales por lo ocurrido contra loa europeos, luego de que Zizou Bergs arrollara al ariqueño en pleno desarrollo del cuarto punto.

De hecho, la entidad posicionó a nuestro país como uno de los preclasificados de cara al sorteo del Grupo Mundial I, una clara señal de que no cambiará el resultado.

La fuerte respuesta de Chile ante la ITF

A través de un comunicado, la Federación de Tenis lamentó la "falta de análisis y el poco carácter resolutivo" de parte de la ITF, rechazando "categóricamente" su postura".

"Esta inédita acción del señor Bergs no tiene justificación alguna en un deporte que no es de contacto", agregó la Fetech, junto con insistir en que no se realizó ningún examen a Garín para determinar que efectivamente podía seguir jugando.

"Dado este escandaloso anejo de los hechos, informamos que la Federación se encuentra trabajando en la presentación de acciones correspondientes ante los organismos deportivos competentes para resguardar los intereses del tenis chileno y de nuestro jugador Cristian Garín".

Además, resaltaron la carrera de Gago y apuntaron a que "ha sido víctima de la pasividad y desidia de la ITF".

