Du Plessis vs Chimaev: Horarios en Chile y cómo ver EN VIVO la esperada cartelera del UFC 319 - Chilevisión

El campeón sudafricano defenderá en Chicago su título en el peso medio ante el invicto "Lobo" de Chechenia.
Sábado 16 de agosto de 2025 | 09:39
Este sábado 16 de agosto y en la ciudad de Chicago, se realizará el esperado evento UFC 319, donde Dricus Du Plessis y Khamzat Chimaev disputarán el título de peso medio en una de los combates más esperados del año.
El australiano se convirtió en campeón en enero de 2024 tras vencer a Sean Strickland y luego tuvo dos exitosas defensas. Mientras que el "Lobo de Chechenia" está invicto en su carrera en las artes marciales mixtas con un 14-0 (8-0 en la UFC).
Además de la atractiva lucha estelar, el evento también tendrá otros destacados combates como Lerone Murphy vs Aaron Pico (peso pluma) y Geoff Neal vs Carlos Prates (peso welter).
Esta nueva cartelera numerada comenzará a las 18:00 horas de Chile de este sábado 16 de agosto mientras que las preliminares serán a partir de las 19:00 horas y las estelares desde las 22:00 horas.
El evento donde estará en disputa el título de peso medio de la UFC se podrá ver a través de la plataforma Disney+.
Cartelera estelar
Preliminares
Preliminares iniciales