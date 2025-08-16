Du Plessis vs Chimaev: Horarios en Chile y cómo ver EN VIVO la esperada cartelera del UFC 319 - Chilevisión

Este sábado 16 de agosto y en la ciudad de Chicago, se realizará el esperado evento UFC 319, donde Dricus Du Plessis y Khamzat Chimaev disputarán el título de peso medio en una de los combates más esperados del año.

El australiano se convirtió en campeón en enero de 2024 tras vencer a Sean Strickland y luego tuvo dos exitosas defensas. Mientras que el "Lobo de Chechenia" está invicto en su carrera en las artes marciales mixtas con un 14-0 (8-0 en la UFC).

Además de la atractiva lucha estelar, el evento también tendrá otros destacados combates como Lerone Murphy vs Aaron Pico (peso pluma) y Geoff Neal vs Carlos Prates (peso welter).

¿Cuándo es y horarios del UFC 319?

Esta nueva cartelera numerada comenzará a las 18:00 horas de Chile de este sábado 16 de agosto mientras que las preliminares serán a partir de las 19:00 horas y las estelares desde las 22:00 horas.

¿Dónde VER EN VIVO Y ONLINE el UFC 319?

El evento donde estará en disputa el título de peso medio de la UFC se podrá ver a través de la plataforma Disney+.

Cartelera completa del UFC 319

Cartelera estelar

Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev (título peso medio)

Lerone Murphy vs Aaron Pico (peso pluma)

Geoff Neal vs Carlos Prates (peso welter)

Jared Cannonier vs Michael Page (peso medio)

Tim Elliott vs Kai Asakura (peso mosca)

Preliminares

Baisangur Susurkaev vs Eric Nolan (peso medio)

Gerald Meerschaert vs Michael Oleksiejczuk (peso medio)

Jéssica Andrade vs Loopy Godinez

Chase Hooper vs Alexander Hernández (peso ligero)

Edson Barboza vs Drakkar Klose (peso ligero)

Bryan Battle vs Nursulton Ruziboev (peso medio)

Preliminares iniciales