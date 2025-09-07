¡Batallaron pero no alcanzó! Chile cayó ante Francia en la final del primer mundial de influencers - Chilevisión

La Selección Chilena de Creadores perdió ante sus pares franceses en la Influencers World Cup, que se disputó este domingo en Johor.
Domingo 7 de septiembre de 2025 | 15:30
Batallaron pero no pudieron. La Selección Chilena de Creadores cayó por 1-0 contra sus pares de Francia en la final de la inédita Influencers World Cup, disputada en Johor este domingo.
Los chilenos llegaron hasta el Estadio Sultan Ibrahim para medirse ante los franceses, quienes se impusieron por la cuenta mínima.
El gol lo marcó Soldatheo en el primer tiempo desde el punto penal, lo que bastó para que L'Equipe se llevara la victoria y el título a París.
Los franceses llegaban invictos para enfrentar al once nacional, que saltó a la cancha con:
La Roja de los influencers pasó a la final tras superar a Argentina por penales 3-2 (empataron 1-1) en la semifinal.