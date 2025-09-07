 ¡Batallaron pero no alcanzó! Chile cayó ante Francia en la final del primer mundial de influencers - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

¡Batallaron pero no alcanzó! Chile cayó ante Francia en la final del primer mundial de influencers

La Selección Chilena de Creadores perdió ante sus pares franceses en la Influencers World Cup, que se disputó este domingo en Johor.

Domingo 7 de septiembre de 2025 | 15:30

Batallaron pero no pudieron. La Selección Chilena de Creadores cayó por 1-0 contra sus pares de Francia en la final de la inédita Influencers World Cup, disputada en Johor este domingo.

Los chilenos llegaron hasta el Estadio Sultan Ibrahim para medirse ante los franceses, quienes se impusieron por la cuenta mínima.

El gol lo marcó Soldatheo en el primer tiempo desde el punto penal, lo que bastó para que L'Equipe se llevara la victoria y el título a París.

Los franceses llegaban invictos para enfrentar al once nacional, que saltó a la cancha con:

  • SoyElSepu
  • Caatavegap
  • Fritzson
  • Chriisguz
  • Mark González
  • Jaben
  • Mati Olivares
  • Fernando "Bambino" Altamirano
  • Dino Insostroza
  • ElMemo
  • Oliver Borner

La Roja de los influencers pasó a la final tras superar a Argentina por penales 3-2 (empataron 1-1) en la semifinal.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Gran Premio de Italia: Horarios, Dónde ver EN VIVO y ONLINE la carrera de Monza del Mundial de Fórmula 1

¡Carlos Alcaraz vapuleó a Novak Djokovic! El español es el primer finalista del US Open

Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz: Dónde ver EN VIVO y ONLINE semifinal del US Open

“Pasó mucho tiempo”: El estremecedor relato de la muerte de entrenador de voley playa en el Aeropuerto
Publicidad
Publicidad