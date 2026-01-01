De blanco y en familia: Así vivieron las celebraciones de Año Nuevo los futbolistas chilenos - Chilevisión

Diversos futbolistas chilenos utilizaron sus redes sociales para mostrar cómo celebraron Año Nuevo junto a sus familias y seres queridos.

Desde emotivas reflexiones y postales familiares hasta buenos deseos para sus seguidores, fueron parte de las publicaciones que inundaron las redes sociales durante la noche del 31 de diciembre.

Algunos optaron por vestirse completamente de blanco y otros, como Alexis Sánchez y Junior Fernandes, decidieron compartir fotos de su 2025.

Arturo Vidal

El volante de Colo Colo compartió una fotografía acompañado de sus hijos deseando "Feliz año, mi gente, que sea un 2026 hermoso para todos".

Además, el King detalló en la ubicación del post estar celebrando en Punta Cana, República Dominicana.

Alexis Sánchez

El chileno, que vive sus mejores días como padre y delantero del Sevilla, aprovechó esta fecha para compartir por primera vez fotografías junto a su hija y entregar buenos deseos a sus seguidores.

Junior Fernandes

El exdelantero de Universidad de Chile utilizó el espacio para dar las "Gracias por las risas, los retos superados y todo lo que nos enseñó a valorar lo esencial. Asimismo, agregó: "Que lo vivido nos acompañe y que el nuevo año llegue con más luz, esperanza y razones para seguir creciendo".

Iván Zamorano

El exgoleador de La Roja y del Real Madrid se vistió completamente de blanco y utilizó las historias de Instagram para compartir fotografías con su familia.

Fernando Zampedri

El delantero histórico de la Universidad Católica también compartió una fotografía junto a su familia a través de sus historias de Instagram.

Marcelo Díaz

El mediocampista y capitán de Universidad de Chile compartió una fotografía junto a un vaso en la playa indicando "2026, ¡serás nuestro!" con los colores del club azul.