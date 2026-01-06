Con destacados exponentes: Dan a conocer nómina de triatletas de élite para Itaú IRONMAN 70.3 Pucón 2026 - Chilevisión

El Club Deportivo Universidad Católica (CDUC) confirmó la nómina oficial de los triatletas de élite que participarán en la nueva edición del Itaú IRONMAN 70.3 Pucón 2026, conocida como "la carrera más linda del mundo".

La competencia, que se realizará el domingo 11 de enero, reunirá a destacados exponentes del triatlón nacional. En varones, el listado será encabezado por Diego Moya, actual campeón del IRONMAN 70.3 de Valdivia, junto a Vicente Trewhela, Martín Baeza, Nicolás Sáez, Benjamín Adriazola, Ángel Ruiz y Raúl Arratia.

Por su parte, en la categoría femenina se destacan Francisca Garrido, Florencia Vásquez, Macarena Salazar y Catalina Salazar.

Exponentes internacionales estarán en el Itaú IRONMAN 70.3 Pucón

La lista de triatletas internacionales de élite estará encabezada por la campeona vigente del Itaú IRONMAN 70.3 Pucón, Cecilia Pérez (México), junto a Romina Biagioli (Argentina), María Cristina Becerra (Colombia), Brittany Higgings (Estados Unidos) y Lea Riccoboni (Francia).

En tanto, los argentinos Luciano Taccone y Valentino Agnelli; el brasileño Danilo Melo; el colombiano Alejandro Guzmán; el costarricense Álvaro Campos, los estadounidenses Andrew Schellenberger, Kevin Bishop y Justin Metzler; y el francés Cenzino Lebot competirán en la versión masculina.

Felipe Van Wyngard, Sport Manager del Itaú IRONMAN 70.3 Pucón 2026, afirmó que "reunir a un grupo élite de este nivel habla del prestigio que ha alcanzado el Itaú IRONMAN 70.3 Pucón a nivel nacional e internacional".

"Hoy es una carrera que es referente del triatlón en Sudamérica, por su historia, nivel de producción y exigencia técnica del circuito. Convoca a los mejores y exige que estén a un alto nivel de preparación y rendimiento para disputar la prueba", agregó.