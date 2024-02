Cristian Garín (88°) no ocultó su molestia con el público tras su derrota en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde cayó este jueves 6-4 y 6-4 ante el brasileño Joao Fonseca (655°) por la segunda ronda.

El tenista nacional acusó que hubo falta de respeto de parte de la parcialidad, especialmente en sus juegos de servicio, lo que manifestó una vez terminado partido ante el joven de 17 años.

"Hace tiempo no jugaba un partido con tanta mala educación del público. Ni pude jugar los segundos saques. Muy mal educados. Él (Fonseca) también tuvo buen nivel, pero no me pude enchufar en ningún momento del partido. Muy mal", dijo en declaraciones rescatadas por AS Chile.

Consultado sobre si se sentía poco valorado en un torneo que ganó el 2020, Gago apuntó a que "en Sudamérica cada vez que jugamos nunca nos apoyan a los chilenos. Es raro".

"Se siente distante, cero empatía con nosotros, y la verdad que hoy fue ridículo. Hace tiempo que no sentía algo tan así, ni en Copa Davis", agregó.

Sobre sus objetivos para el Chile Open, Garín sostuvo que pretende "jugar un poco mejor. Estoy muy irregular hace mucho tiempo. No me encuentro por más que lo intento. Hoy (estuve) break arriba, muchos errores y la misma tónica del últimpo tiempo".

¿Cuándo comienza el Chile Open?

El Chile Open arranca oficialmente este sábado 24 de febrero con la ronda de clasificaciones, mientras que los duelos de primera ronda comenzarán el lunes 26.

El certamen de tenis más importante del país se desarrollará en San Carlos de Apoquindo.