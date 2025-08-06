Dupla de oro: Conoce al equipo de Chilevisión que cubrirá los Juegos Panamericanos Junior 2025 - Chilevisión

Chilevisión se prepara con todo para los Juegos Panamericanos Junior 2025, los que en esta oportunidad se realizarán en Asunción.

La capital de Paraguay será la sede de este gran evento, el que será cubierto en terreno para nuestra señal por la periodista Clara Comparini y la camarógrafa Claudia Irribarra.

Esta dupla dorada conversó con CHV Deportes sobre sus expectativas de la cita, que se extenderá entre el 9 y el 23 de agosto y que tendrá a más de 280 representantes del Team Chile.

Panamericanos Junior: Clara Comparini y Claudia Irribarra representarán a Chilevisión

Tras llegar hace algunos meses al canal, Clara reconoció estar "muy feliz que hayamos juntado esta dupla, es una gran oportunidad. Con Claudia ya nos estamos conociendo y que mejor que poder hacerlo juntas en Asunción, será una experiencia nueva para las dos".

"Espero tener un gran trabajo en equipo, también poder encontrar grandes historias y acompañar a los deportistas, que sientan que nosotros queremos que se conozca de ellos", agregó.

Si bien reconoció estar "un poco nerviosa", la reportera insistió en que está motivado de que "todo el país pueda conocer a estos deportistas. Y que mejor que hacerlo a través de Chilevisión".

Por su parte, Claudia Irribarra es comunicadora audiovisual de profesión y se desempeña en el departamento de prensa. Sobre lo que se viene, comentó: "Tengo una ansiedad enorme, pero es una buena oportunidad".

"Llegué hace 21 años al canal a hacer mi práctica. Me ha tocado hacer de todo y ver de todo, con cambios de gobierno incluido. Es muy 'heavy' estar en prensa porque uno sale de la burbuja. Uno se enfrenta al mundo de verdad", agregó.

La camarógrafa afirmó que su rol en esta área ha sido "una gran experiencia porque conoces realidades distintas a las de uno. Puedes empatizar con la gente y conocer sus emociones".

¿Dónde ver los Juegos Panamericanos Junior?

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 serán transmitidos por Chilevisión, donde encontrarás una completísima cobertura.

Como complemento, tendremos una señal exclusiva a través de la App MiCHV. Para poder verla, la puedes descargar en Android, iOS y Smart TV.

¿Cómo descargar la app MiCHV para ver en VIVO y GRATIS los Panamericanos?

Quienes deseen ver gratis el histórico evento deportivos en sus dispositivos móviles o Smart TV (Google TV, Samsung, LG), deben realizar el siguiente proceso: