Chile vs Samoa: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por repechaje al Mundial de Rugby - Chilevisión

Chile juega este sábado uno de los partidos más importantes del último tiempo, enfrentando a Samoa por la vuelta del repechaje al Mundial de Rugby 2027.

Los Cóndores reciben al conjunto oceánico en la revancha del duelo disputado la semana pasada, el que se llevó a cabo en Estados Unidos y que terminó en empate 32-32.

Con esto, el elenco nacional tiene que ganar para clasificar de forma directa por segunda vez a la cita planetaria, apostando a hacerse fuerte en condición de local.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Samoa?

El partido entre Chile y Samoa, válido por la vuelta del repechaje al Mundial de Rugby, será transmitido en vivo por ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá el crucial choque de manera online. Para poder verlo, tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Samoa por el repechaje al Mundial de Rugby

El cotejo de los dirigidos por Pablo Lemoine y el conjunto de Oceanía comienza a las 16:30 horas de Chile de este sábado 27 de septiembre.

El escenario para el compromiso es el Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde se esperan cerca de 20 mil hinchas.