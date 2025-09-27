Chile vs Samoa: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por repechaje al Mundial de Rugby - Chilevisión

Los Cóndores buscan una histórica clasificación al Mundial de Rugby 2027. Para eso, deben vencer a Samoa en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
Chile juega este sábado uno de los partidos más importantes del último tiempo, enfrentando a Samoa por la vuelta del repechaje al Mundial de Rugby 2027.
Los Cóndores reciben al conjunto oceánico en la revancha del duelo disputado la semana pasada, el que se llevó a cabo en Estados Unidos y que terminó en empate 32-32.
Con esto, el elenco nacional tiene que ganar para clasificar de forma directa por segunda vez a la cita planetaria, apostando a hacerse fuerte en condición de local.
El partido entre Chile y Samoa, válido por la vuelta del repechaje al Mundial de Rugby, será transmitido en vivo por ESPN.
Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá el crucial choque de manera online. Para poder verlo, tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.
El cotejo de los dirigidos por Pablo Lemoine y el conjunto de Oceanía comienza a las 16:30 horas de Chile de este sábado 27 de septiembre.
El escenario para el compromiso es el Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde se esperan cerca de 20 mil hinchas.