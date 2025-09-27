 Chile vs Samoa: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por repechaje al Mundial de Rugby - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Chile vs Samoa: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por repechaje al Mundial de Rugby

Los Cóndores buscan una histórica clasificación al Mundial de Rugby 2027. Para eso, deben vencer a Samoa en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Sábado 27 de septiembre de 2025 | 11:53

Chile juega este sábado uno de los partidos más importantes del último tiempo, enfrentando a Samoa por la vuelta del repechaje al Mundial de Rugby 2027.

Los Cóndores reciben al conjunto oceánico en la revancha del duelo disputado la semana pasada, el que se llevó a cabo en Estados Unidos y que terminó en empate 32-32.

Con esto, el elenco nacional tiene que ganar para clasificar de forma directa por segunda vez a la cita planetaria, apostando a hacerse fuerte en condición de local.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Samoa?

El partido entre Chile y Samoa, válido por la vuelta del repechaje al Mundial de Rugby, será transmitido en vivo por ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá el crucial choque de manera online. Para poder verlo, tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Samoa por el repechaje al Mundial de Rugby

El cotejo de los dirigidos por Pablo Lemoine y el conjunto de Oceanía comienza a las 16:30 horas de Chile de este sábado 27 de septiembre.

El escenario para el compromiso es el Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde se esperan cerca de 20 mil hinchas.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Quién es Myles Borne, la pareja de Stephanie Vaquer que la felicitó tras su título en WWE

Alejandro Tabilo vio frenada su racha tras caer ante Zizou Bergs en el ATP de Tokio

Pareja de Stephanie Vaquer le dedicó sentido mensaje por su histórico campeonato mundial en la WWE

Alejandro Tabilo revela especial conversación con su pareja previo a ganar ATP de Chengdu
Publicidad
Publicidad