Chile se despidió con la frente en alto del Mundial de Vóleibol tras caer ante Bulgaria - Chilevisión

Miércoles 17 de septiembre de 2025 | 09:23
La Selección Chilena de Vóleibol masculino se despidió del Mundial adulto este miércoles, luego de caer 3-0 ante Bulgaria en su último partido por la fase de grupos.
Los Guerreros Rojos querían conseguir su primera victoria en el certamen de Filipinas, pero terminaron inclinándose por 25-17, 25-12 y 25-12.
La caída sentencia la participación del combinado nacional en la cita planetaria, a la que regresaron tras 43 años de ausencia.
Los principales anotadores chilenos en esta jornada fueron Vicente Parraguirre y Vicente Valenzuela, ambos con 7 puntos.
Por el otro lado, el conjunto euroepo tuvo a un intratable Aleksandar Nikolov que llegó a las 17 dianas en el SM Mall of Asia Arena.
Pese a la derrota, Chile sumó gran experiencia internacional al competir mano a mano con poderosos equipos como Eslovenia, Alemania y la propia Bulgaria.
