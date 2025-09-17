 Chile se despidió con la frente en alto del Mundial de Vóleibol tras caer ante Bulgaria - Chilevisión
Chile se despidió con la frente en alto del Mundial de Vóleibol tras caer ante Bulgaria

Los Guerreros Rojos no pudieron vulnerar al potente conjunto europeo, quienes mostraron su fortaleza y se impusieron 3-0.

Miércoles 17 de septiembre de 2025 | 09:23

La Selección Chilena de Vóleibol masculino se despidió del Mundial adulto este miércoles, luego de caer 3-0 ante Bulgaria en su último partido por la fase de grupos.

Los Guerreros Rojos querían conseguir su primera victoria en el certamen de Filipinas, pero terminaron inclinándose por 25-17, 25-12 y 25-12.

La caída sentencia la participación del combinado nacional en la cita planetaria, a la que regresaron tras 43 años de ausencia.

Los principales anotadores chilenos en esta jornada fueron Vicente Parraguirre y Vicente Valenzuela, ambos con 7 puntos.

Por el otro lado, el conjunto euroepo tuvo a un intratable Aleksandar Nikolov que llegó a las 17 dianas en el SM Mall of Asia Arena.

Pese a la derrota, Chile sumó gran experiencia internacional al competir mano a mano con poderosos equipos como Eslovenia, Alemania y la propia Bulgaria.

