Chile se despidió con la frente en alto del Mundial de Vóleibol tras caer ante Bulgaria - Chilevisión

La Selección Chilena de Vóleibol masculino se despidió del Mundial adulto este miércoles, luego de caer 3-0 ante Bulgaria en su último partido por la fase de grupos.

Los Guerreros Rojos querían conseguir su primera victoria en el certamen de Filipinas, pero terminaron inclinándose por 25-17, 25-12 y 25-12.

La caída sentencia la participación del combinado nacional en la cita planetaria, a la que regresaron tras 43 años de ausencia.

Los principales anotadores chilenos en esta jornada fueron Vicente Parraguirre y Vicente Valenzuela, ambos con 7 puntos.

Por el otro lado, el conjunto euroepo tuvo a un intratable Aleksandar Nikolov que llegó a las 17 dianas en el SM Mall of Asia Arena.

Pese a la derrota, Chile sumó gran experiencia internacional al competir mano a mano con poderosos equipos como Eslovenia, Alemania y la propia Bulgaria.