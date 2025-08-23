Ceremonia de clausura de los Panamericanos Junior 2025: Esta es la hora de inicio - Chilevisión

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 llegarán a su fin este sábado 23 de agosto, jornada en la que se desarrollará la esperada ceremonia de clausura, uno de los hitos más simbólicos del evento deportivo.

Tal como dicta la tradición, la jornada contará con el desfile de las delegaciones, donde estará presente el Team Chile, que cerrará su participación tras dos intensas semanas de competencias.

La hora de inicio de la ceremonia es a las 19:00 horas y se podrá seguir en vivo por la App MiCHV.

En la instancia de cierre se contempla la entrega de la bandera panamericana a la próxima sede, los discursos protocolares y el emotivo apagado de la llama panamericana, que simboliza el término de los Juegos.

El espectáculo, además, incluirá muestras artísticas y culturales pensadas para resaltar la identidad paraguaya y anticipar el espíritu de la próxima edición de los Panamericanos Junior.

De esta manera, Asunción se alista para despedir a miles de jóvenes atletas, en una jornada que promete combinar deporte, tradición y celebración, dando cierre a la mayor cita deportiva juvenil del continente.