Canelo Álvarez vs Terence Crawford: Hora y dónde ver EN VIVO en Chile la esperada pelea - Chilevisión

Saúl "Canelo" Álvarez (63-2-2) vuelve a la acción este sábado, día en que enfrenta a Terence "Bud" Crawford (41-0) en una de las peleas de boxeo más esperadas del año.

El mexicano se mide al estadounidense por el campeonato indiscutido del peso supermediano, combate en el que asoma como favorito.

En la otra esquina lo espera el oriundo de Nebraska, quien debió ascender su dieta para llegar a la división establecida y estar en la velada más millonaria de la historia.

¿Dónde ver la pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford?

La pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford, que pone en juego cuatro cinturones, será transmitida en vivo y online por la plataforma de streaming Netflix.

Para poder ver el esperado choque, debes descargar la aplicación en tu celular o tablet e ingresar con tu usuario y clave. En caso de no tener una cuenta, puedes crearla en pocos minutos.

¿A qué hora pelean Canelo y Crawford?

El evento inicia a las 19:00 horas de Chile de este sábado 13 de septiembre, donde se espera que las estelares comiencen aproximadamente a las 22:00 horas.

El escenario es el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos, donde se esperan más de 50 mil espectadores.

Cartelera completa del evento Canelo vs Crawford