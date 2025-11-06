Brutal ataque de boxeador a taxista en Turquía: Víctima quedó con impactantes consecuencias - Chilevisión

Impacto ha causado el brutal ataque de un boxeador a un taxista que lo trasladaba desde el aeropuerto de Estambul, una de las ciudades más importantes de Turquía.

El pugilista Ross Kitchen, de nacionalidad británica, agredió salvajemente a Kadir Bicer a mediados de abril de este año, aunque se viralizó ahora debido a la viralización de un video grabado desde el vehículo.

De acuerdo a las investigaciones, el deportista se fue encima del conductor y lo golpeó en reiteradas ocasiones dentro y fuera del automóvil.

Ross Kitchen fue detenido tras brutal golpiza a taxista

El atleta fue detenido por la policía local y enfrenta multiples cargos por parte de la Fiscalía General de Estambul, los que podrían dejarlo en la cárcel por cerca de 30 años.

Medios locales dieron a conocer parte de la declaración de la víctima, quien aseguró que Kitchen "empezó a hablar solo y a reírse. Le pregunté de dónde era. Saqué mi teléfono, pero no llamé a nadie".

"Abrí la aplicación de traducción. Me arrebató el teléfono y lo tiró al suelo. Me metió los dedos en los ojos. Me giró el cuello", comentó.

Bicer contó que el boxeador le mordió la mano y lo dejó con severas heridas en su rostro y ojo, acusando que le robó dinero en efectivo que en ese momento tenía en el auto.

En su defensa, el pugilista de 33 años argumentó tener problemas psicológicos, dando a entender que en un principio pensó que lo estaban secuestrando.

A la espera del juicio, Kitchen se mantiene en prisión preventiva.