 Bombazo en el Chile Open: Confirman presencia de ex top ten para la edición 2026 - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Bombazo en el Chile Open: Confirman presencia de ex top ten para la edición 2026

La organización anunció la presencia de un ex número 6° del ranking ATP, quien disputará toda la gira sudamericana.

Miércoles 15 de octubre de 2025 | 14:21

El Chile Open se alista para su edición 2026 y ya tiene a su primer confirmado. Se trata de Matteo Berrettini, ex número 6° del ranking ATP.

A través de sus redes sociales, la organización anunció que el italiano estará en el certamen de tenis más importante de nuestro país.

Actualmente, el atleta de 29 años es 61° del mundo y apuesta a recuperar su nivel tras superar complejas lesiones.

El nacido en Roma, ganador de 10 títulos en su carrera, jugará toda la gira sudamericana que incluye torneos en Argentina y Brasil.

El listado del resto de los jugadores se dará a conocer en los próximos días, donde se espera la presencia de varios tenistas nacionales.

¿Cuándo se jugará la próxima edición del Chile Open?

La organización confirmó que el Chile Open se desarrollará entre el 21 de febrero y el 1 de marzo del 2026.

Al igual que en las últimas ediciones, el certamen se disputará en San Carlos de Apoquindo.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Víctor “Sikosis” Valenzuela perdió por KO ante el invicto Michael Oliveira en el DWCS

Víctor Valenzuela vs Michael Oliveira: Hora y dónde ver EN VIVO en Chile pelea del Sikosis por DWCS

En el podio: Martín Vidaurre finalizó segundo en el Mundial de MTB tras sobresaliente actuación

Oliveira vs Gamrot: Horarios en Chile y cómo ver EN VIVO cartelera UFC Fight Night Río de Janeiro
Publicidad
Publicidad