Bombazo en el Chile Open: Confirman presencia de ex top ten para la edición 2026 - Chilevisión

El Chile Open se alista para su edición 2026 y ya tiene a su primer confirmado. Se trata de Matteo Berrettini, ex número 6° del ranking ATP.

A través de sus redes sociales, la organización anunció que el italiano estará en el certamen de tenis más importante de nuestro país.

Actualmente, el atleta de 29 años es 61° del mundo y apuesta a recuperar su nivel tras superar complejas lesiones.

El nacido en Roma, ganador de 10 títulos en su carrera, jugará toda la gira sudamericana que incluye torneos en Argentina y Brasil.

El listado del resto de los jugadores se dará a conocer en los próximos días, donde se espera la presencia de varios tenistas nacionales.

¡Nuestro primer confirmado! 🇮🇹🍝



Matteo Berrettini, ex número 6 del mundo y campeón de 10 títulos ATP, dirá presente del 21 de febrero al 1 de marzo en San Carlos de Apoquindo para el Bci Seguros ChileOpen 2026. pic.twitter.com/dic4YCYGwa — Bci Seguros ChileOpen (@chile_open) October 15, 2025

¿Cuándo se jugará la próxima edición del Chile Open?

La organización confirmó que el Chile Open se desarrollará entre el 21 de febrero y el 1 de marzo del 2026.

Al igual que en las últimas ediciones, el certamen se disputará en San Carlos de Apoquindo.