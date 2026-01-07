Bochorno en el tenis: Invitada desconocía las reglas, ganó solo 3 puntos y fue humillada - Chilevisión

La egipcia Hajar Abdelkader recibió un wildcard para un torneo profesional en Kenia, pero su desempeño no estuvo a la altura y cayó por doble 6-0.
Miércoles 7 de enero de 2026 | 12:12
Una insólita situación se dio en el W35 de Nairobi, Kenia, luego de que una tenista demostrara que no sabía jugar y cayera por un contundente 6-0 y 6-0.
La protagonista de la historia es la egipcia Hajar Abdelkader, quien recibió un wild card para afrontar uno de los primeros torneos de la temporada.
En su estreno en el profesionalismo, la invitada no ocultó sus falencias en todas las facetas de este deporte, incluyendo servicio, desplazamiento y físico.
La africana llegó a cometer 20 dobles faltas y hasta mostró desconocimiento de las reglas, acudiendo a la zona equivocada al momento de recibir.
Ante esto, el duelo no tuvo equivalencias y favoreció a la alemana Lorena Schaedel, actual 1026° en el ranking de la WTA y que solamente cedió tres puntos en todo el duelo.
Abdelkader no tiene ranking e ingresó al certamen producto de una invitación, aunque hasta el momento no se confirmado quien permitió su ingreso.
La actuación joven de 21 años desató una ola de comentarios en redes sociales, caso que rápidamente se viralizó y abrió un debate sobre los méritos para obtener un wildcard.
