Orgullo: Arley Méndez brilla y obtiene plata en el Mundial de Halterofilia - Chilevisión

Una gran actuación tuvo Arley Méndez en el Mundial de Halterofilia de Førde, luego de conseguir una medalla de plata en arranque en la categoría 88 kilos.

El chileno levantó 172 kilos viniendo del grupo B, lo que le permitió subirse al podio en la cita planetaria que se desarrolla en Noruega.

Adicionalmente, el nacional sumó un sexto lugar en envión (196 kg) y cuarto en total olímpico (368 kg), cerrando una notable participación.

Vale aclarar que esta no es la primera presea del nacido en San Cristóbal, Cuba. Anteriormente, se colgó el oro en Anaheim 2017, en Estados Unidos.

Además de Méndez, los otros chilenos que compiten son Sergio Cares, Alonso Bizama y Arantzazú Pavez.